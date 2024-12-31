Получит Украина и большую партию разнообразной бронетехники.

Официальный Вашингтон ожидает, что в самое ближайшее время Пентагон окончательно закроет операцию по доставкам сугубо военного направления для нужд украинской армии. Так по словам стремительно уходящего в политическое небытие 82-летнего Джо Байдена, Киев в праве рассчитывать на отправку в украинское государство тысяч ракет* и сотен тысяч артиллерийских боеприпасов.

Помимо ударных вооружений, у ВСУ пополнится парк бронетехники в виде колёсных автомобилей.

Укрепит свежая поставка и украинское ПВО.

Как резюмировал нынешний хозяин Белого дома, он подписал указ о выделении Украине военной поддержки на сумму в 2,5 млрд. долларов.









И как прокомментировали политические эксперты, данный военный трансфер станет финальным для Байдена.

По заверениям же военных аналитиков, в последнем акте помощи есть довольно важный нюанс: подписание документа американским президентом нисколько не гарантирует получение помощи в тот же момент времени: многое из списка, на момент готовности акта от Байдена, будет произведено лишь спустя месяцы или годы после издания документа.

* – Здесь Байден для красивого оборота про тысячи ракет умолчал с технической точки зрения, что те тысячи ракет, которые он упомянул, наверняка относятся к обычным 227-мм реактивным снарядам управляемого действия M30A1/2, используемых с пусковых платформ РСЗО HIMARS.