Для прохода сквозь плотный строй украинской столицы пришлось использовать на БПЛА России новые CRPA антенны.

Во время групповой атаки дальнобойных ударных беспилотников семейства «Герань» ранним утром 1 января оказались повреждены здания так называемого правительственного квартала украинской столицы. Досталось и некоторым строениям, относящихся к комплексу сооружений Верховной рады. Об удачной боевой миссии отечественных БПЛА рассказал методом публикации соответствующего сообщения спикер украинского парламента.

Руслан Стефанчук уведомил, что хотя прямого прилёта «Гераней» по зданию Верховной Рады зафиксировано не было, мощная ударная волна смогла достичь парламента. Из-за чего в строении, где находятся комитеты и отделы Верховной Рады, в некоторых местах лопнули оконные стекла.









О том, что в новогоднюю ночь столичная эшелонированная ПВО не справилась на сто процентов, о чём было выдвинуто как минимум две противоположные версии, рассказала нардеп Марьяна Безуглая и эксперт по связи с полевым позывным «Флеш».

Согласно киевским сводкам, одна из «Гераней» смогла достичь национального банка, чье здание получило соответствующие повреждения.

Предполагается, что после массового перехода на новые CRPA антенны, «Герани» увеличат свой ударный потенциал многократно.