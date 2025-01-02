Украинская армия медленно, но неуклонно выдыхается. Из-за чего тактических и оперативных кризисов в 2025 году в ВСУ будет больше.

Передовые штурмовые подразделения российской армии выполнили резкий маневр по наступательному продвижению в операционном районе Курахово. Соответствующую карту, опирающуюся на геолокационные привязки, опубликовали OSINT-специалисты военного паблика Deep State. Их, в свою очередь, цитируют журналисты сетевого ресурса «Страна.ua».









По данным картографического портала, чья редакция напрямую связана с украинской военной разведкой, зафиксирован проход вперёд со стороны ВС России на западном участке – рядом с городской агломерацией Курахово. Момент успеха российских штурмовиков наблюдается вдоль периметра главной дороги, соединяющей этот донбасский город с соседним запорожским регионом.









Как указали украинские картографы DS, до асфальтового шоссе с обеих флангов отечественным штурмовикам осталось пройти менее 900 метров. Следовательно, чем дольше гарнизон ВСУ будет находиться внутри городского периметра Курахово, тем выше шанс, что выйти из окружения, пока ещё оперативного, будет ему неизмеримо сложнее.

О том, насколько непростая ситуация сложилась среди подразделений ВСУ, задействованных в местном промышленном кластере, ранее проинформировала ещё одна публикация Deep State.