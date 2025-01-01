Стабилизировать обстановку ВСУ не могут из-за слабого качества резервов и их острой нехватки практически везде.

Курахово контролируются российскими передовыми подразделениями почти на 100%, единственные очаги украинского сопротивления, составляющие микроскопическую площадь, находятся в западном и южном секторах фортифицированной украинской обороны.

Именно так утверждают OSINT-аналитики украинского военного ТГ-канала «Deep State». В качестве подтверждения на сетевом ресурсе составили географическую карту городской агломерации Курахово и близлежащих зон украинской обороны.

О том, что при всём большом желании украинских военнослужащих, последним даже в выгодных условиях оборонительных боёв не удалось сдержать рывок отечественных штурмовиков, решивших прямо с наскока взять силовым навалом хорошо укрепленную инженерными подразделениями ВСУ и без того стойкую промышленную зону Курахово, ранее сообщил военный украинской армии с полевым позывным «Мучной». По информации «Мучного», промзона в некоторой степени контролируется российскими солдатами. По прогнозам данного украинского бойца, украинской обороны местной промзоны хватит до 2 января. После чего придётся уйти на следующие позиции украинских ВС в округе с небольшим шансом удержать новые фортификационные узлы.