Теперь Киеву нужно думать, где взять войска для обороны Днепра, забыв про Покровск.

Утрата контроля над населённым пунктом городского типа Курахово, расположенного на южной оконечности Донбасса, позволит передовым отрядам российских штурмовиков добраться к промышленному центру украинского государства. О совсем безрадостных перспективах украинского Генштаба в ближайший временной период рассказывается в свежем репортаже журналистов The New York Times.

Курахово с каждым днём боёв теряет смысл для военнослужащих ВСУ, как и его оборона с украинской стороны, очаги которой осталось зачистить всего за несколько предстоящих дней.

И как только украинские бойцы будут окончательно изгнаны с территории южного Донбасса, то ворота в соседнюю с Донецкой областью Днепропетровщину окажутся распахнуты настежь, из-за чего Киеву уже нужно думать не об оборонительных фортификациях, возведенных в обильном порядке вокруг стратегически важного в экономическом и военном смыслах города Покровск, а об защитном периметре вокруг города Днепр – сердца военно-промышленного комплекса украинского государства.









Вчера поступили первые сообщения от российских военных о факте успешных штурмовых действий в отношении трёх производственных периметров кураховской городской агломерации. В настоящий момент на этих участках финализируются мероприятия по зачистке.

А мы напомним, что хотя уходящая стремительно в историческое небытие администрация Джо Байдена снабдила по своим словам украинскую армию сотнями тысяч 155-мм и 105-мм снарядов и тысячами управляемых ракет, стойкость ВСУ оказалась изрядно подточена слабым качеством личного состава: всё из-за высоких потерь среди ветеранов и низкой моральной и психологической стойкости нового пополнения.