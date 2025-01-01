Утрата контроля над населённым пунктом городского типа Курахово, расположенного на южной оконечности Донбасса, позволит передовым отрядам российских штурмовиков добраться к промышленному центру украинского государства. О совсем безрадостных перспективах украинского Генштаба в ближайший временной период рассказывается в свежем репортаже журналистов The New York Times.
Курахово с каждым днём боёв теряет смысл для военнослужащих ВСУ, как и его оборона с украинской стороны, очаги которой осталось зачистить всего за несколько предстоящих дней.
И как только украинские бойцы будут окончательно изгнаны с территории южного Донбасса, то ворота в соседнюю с Донецкой областью Днепропетровщину окажутся распахнуты настежь, из-за чего Киеву уже нужно думать не об оборонительных фортификациях, возведенных в обильном порядке вокруг стратегически важного в экономическом и военном смыслах города Покровск, а об защитном периметре вокруг города Днепр – сердца военно-промышленного комплекса украинского государства.
Вчера поступили первые сообщения от российских военных о факте успешных штурмовых действий в отношении трёх производственных периметров кураховской городской агломерации. В настоящий момент на этих участках финализируются мероприятия по зачистке.
А мы напомним, что хотя уходящая стремительно в историческое небытие администрация Джо Байдена снабдила по своим словам украинскую армию сотнями тысяч 155-мм и 105-мм снарядов и тысячами управляемых ракет, стойкость ВСУ оказалась изрядно подточена слабым качеством личного состава: всё из-за высоких потерь среди ветеранов и низкой моральной и психологической стойкости нового пополнения.