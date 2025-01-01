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Штурмовики РФ установили контроль над последним оплотом обороны ВСУ в Курахово
Следующим вероятным полем боя на Донбассе станет Великая Новоселка.

   Последний оплот украинских подразделений в Курахово пал: российские военные выбили солдат и офицеров ВСУ из единственного действующего форпоста ВСУ в важном в оперативном значении донбасском городе. Такие данные представили журналисты ТГ-канала «Военкоры Русской весны».

   Согласно сведениям военного ресурса и иных сетевых пабликов, посвященных теме российской спецоперации на Украине, было выяснено, что штатные штурмовики 5-й мотострелковой бригады 51-й армии армейской группировки «Юг» установили контроль над местной промзоной, разом выбив украинских военнослужащих сразу с трёх промышленных предприятий.

   Соответствующую геолокационную привязку опубликовал специализирующийся на военной картографии ресурс «Сливочный Каприз». Подтверждает успех отечественных передовых групп и украинский Deep State, чья редакция аффилирована с главным управлением разведки ВСУ.

   Напомнил украинскому Генштабу, что кураховская промка уже не под контролем наземных подразделений ВСУ и украинский боец с полевым позывным «Мучной». По мнению этого солдата кураховская промышленная зона будет окончательно дозачищена до 2 января.

   Отметим, что Курахово находится в 46 километрах западнее Донецка.

#сво #сводки с передовой #курахово #кураховское направление #сражения #битвы
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