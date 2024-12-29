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Madarator
Зеленский обвинил премьера Фицо в открытии "второй энергетической передовой"
Украинский президент достаточно резко выразился в отношении слов высокопоставленного словацкого чиновника, заявившего, что Украина, если её власти предпримут действия по прекращению транзита газа РФ через свою территорию, получит соответствующую реакцию от официальной Братиславы.

   Украинский президент достаточно резко выразился в отношении слов высокопоставленного словацкого чиновника, заявившего, что Украина, если её власти предпримут действия по прекращению транзита газа РФ через свою территорию, получит соответствующую реакцию от официальной Братиславы. Зеленскому не понравилось, как словацкий премьер Фицо прямо заявил, что если на Украине решат заблокировать российский газ, то Словакия перестанет поставлять электричество украинскому государству.

   По мнению Зеленского, такие гипотетические действия со стороны украинского государства есть ничто иное, как задействование режима «второй энергетической ЛБС».



   Фицо пояснил, что потенциальное блокирование украинскими газовиками движения по украинской ГТС газа Москвы, приведёт лишь к падению общеевропейской экономики, последнее время которой и без этого довольно трудно держаться на плаву. И если всё-таки Киев нажмёт на «газовый рубильник», то ЕС за два года лишится 120 млрд. евро: и это не считая скачкообразного повышения стоимости любого газа на энергетическом рынке.

    Отметим, что обязательные проблемы ждут Киев в случае, если высшие украинские чиновники не захотят иметь дел с российским газовым транзитом, подчеркнули и в американском издании Bloomberg. Иностранные журналисты в свежей статье напомнили, что если киевская администрация решит «сделать больнее» и перестанет передавать газ Москвы дальше в Европу, то ничто не остановит ВС России от последующих комбинированных и массированных ударов по украинской ГТС, которая до событий стремительно уходящего в прошлое 2024 года ещё не была военной целью.

#владимир зеленский #энергетический кризис #энергетический кризис в европе #энергетический кризис на украине #газовые войны #энергетический криизс в словакии #украина и словакия
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