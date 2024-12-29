Хорошего выхода из такой "вилки Москвы" для Киева нет.

Если Киев всё-таки решится отказаться от транспортировки через свою национальную территорию российского топлива, то, весьма вероятно, Москва начнёт планомерные атаки на украинские газотранспортной системы. О неприятной перспективе для высших властей Украины, публично объявивших, что Москве пора «забыть» об украинском газовом транзите, рассказывается в актуальной статье от Bloomberg.

Американские журналисты описали подробно, что Владимир Зеленский должен предполагать, что ничто не остановит Кремль, если тот захочет атаковать 38,6 тыс. км труб с газом, пролегающих по территории Украины, если на Банковой решат, что газовой сделке с Москвой конец.









По данным информационного агентства, посредством этой сети наполнялись газом крупнейшие европейские газохранилища. И в течение трёх лет идущей спецоперации российские военные специально не атаковали украинскую ГТС, что соответственно позволило избежать критически важного для Европейского Союза подорожания ценника на природный газ.

И хотя Украина заключила договор с одной из американских фирм, решив покупать дорогой сжиженный заокеанский газ, ограниченно спасая себя от прекращения транзита российского газа через свои земли, всех проблем закупка СПГ Североамериканского государства для Киева не решает.