Крейсер USS Gettysburg атаковал зенитной ракетой RIM-174 ERAM истребитель F/A-18 армии США, по ошибке приняв «Супер Хорнет» за йеменский беспилотник.

Крайне серьёзный лётный инцидент с палубным истребителем ВМС США F/A-18, который по ошибке был сбит дружественным огнем во время старта с палубы авианосца в Красном море, стал примером наихудшего президентства в современной истории североамериканского государства. Такой волной критики в адрес текущей вашингтонской администрации разразился бывший советник Пентагона и отставной старший офицер Дуглас Макгрегор.

По словам экс-полковника американской армии, военные атаковали зенитным управляемым боеприпасом собственный воздушный борт. Таковых примеров в мирном периоде существования США сам Макгрегор не припомнит.

Событие оказалось настолько вопиющим, что Центральное командование американской армии не смогло замолчать резонансное событие и публично признало поражение «Супер Хорнета».





И по мнению постоянного автора блога «Русское оружие» Евгения Даманцева, нанесение удара с наибольшей вероятностью стало возможным из-за того, что из-за низкой радиолокационной заметности самолёт F/A-18 был ошибочно воспринят операторами зенитной системы Aegis, находящимися на борту эсминца USS Gettysburg, как факт опасного сближения с американскими военными судами одного из хуситских дронов или угрозой атаки йеменской ракеты. И по такой цели американские моряки и запустили управляемый боеприпас RIM-174 ERAM или RIM-162 ESSM.

По итогу только-только набирающий скорость самолёт был успешно перехвачен и упал в воду, а оперативное реагирование корабельных спасательных служб, которые успели вовремя среагировать и эвакуировать пилотов «Супер Сокола», позволило избежать более опасных сценариев дальнейшего развития этой резонансной истории.