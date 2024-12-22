Скорость движения до 11 Махов и как минимум шесть боеголовок, в которых как в матрешке спрятаны еще по шесть суббоеприпасов, подтверждают данные слова.

Российские власти легко подчеркнули уязвимость Запада перед потенциальной атакой гиперзвуковой ракеты «Орешник». О неспособности иностранных комплексов ПВО бороться с новейшей российской угрозой в виде передового баллистического боеприпаса рассказывает свежая публикация InfoBRICS.

Военный эксперт Драго Боснич уверен, что Владимир Путин не шутил, когда заявил на недавней пресс-конференции, что дуэль в Киеве вполне может состояться, где участниками могут стать западные представители и их комплексы ЗРК с одной стороны, и российская БРСД с другой.

Боснич уверен, что РФ не только в открытую смеется над западными государствами, но и одновременно отправляет сигнал о том, что даже современные западные комплексы находятся на несколько ступеней ниже, чем ударные комплексы РФ, осуществляющие атаку на гиперзвуковой скорости.

Тем более Россия богата не только «Орешником». Такая демонстрация произошла 20 декабря, когда украинские военные объекты, находящиеся в глубоком тылу и прикрытые различными самыми современными западными противоракетными комплексами, оказались поражены, несмотря на все противодействие украинских зенитчиков и их современного иностранного оборудования.

В конце авторской статьи Боснич подчеркнул, что во время атаки 20 декабря ВС РФ не использовали «Орешник». Но и без передовой отечественной БРСД все выбранные цели были успешно накрыты ударными частями российских ракет. Это важнейшие стратегические объекты: пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч» и позиционный район украинского ПВО, главная сила которого – ЗРК «Patriot».