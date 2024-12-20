Москва спокойно, но методично, продолжает понижать военный потенциал Киева.

На территории киевской городской агломерации прозвучало как минимум четыре звука масштабных детонаций, а в самой городской округе при визуальном наблюдении за горизонтом видно яркое зарево. О том, что в пасмурном небе Киева было очень светло, словно ярким летним днём, рассказали очевидцы, свидетельства на чьи слова приводят журналисты ТАСС.

Так первые сообщения о том, что украинские комплексы ПВО в довольно активном режиме отработали по неопознанным воздушным целям и последующих взрывах на земле, стали появляться в мировой сети в 8 утра. После некоторые столичные паблики выпустили серию публикаций, в которых утверждалось о мощном возгорании на одной из центральных дорожных магистралей.









По данным очевидца, он услышал взрыв в пределах земной поверхности, который спровоцировал ещё взрывы в количестве трёх штук. Так же мужчина рассказал о сполохах света рядом с железнодорожным вокзалом.

Ещё один очевидец рассказал о работе украинских зенитчиков, запускавших зенитные противоракеты в северо-восточном секторе Киева.

Помимо украинской столицы, массированная ракетная атака затронула и иные украинские города с размещенной в них военной инфраструктурой и базами ВСУ.