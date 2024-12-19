Увидеть в Full HD уничтожение американской бронетехники ВСУ не хотите ли?

Отечественные военнослужащие в режиме промышленного конвейера продолжают утилизировать американскую легкую и тяжелую бронетехнику, переданную из запасов американской армии уходящей администрацией Белого дома для поддержки ВСУ. Так в российском ТГ-канале «Морпех Рокот» были опубликованы кадры объективного контроля, запечатлевшие боевую миссию оператора по беспилотному вооружению с полевым позывным «Крым», атаковавшего боевую машину пехоты американского происхождения.









И хотя новостная заметка особо не подчеркивает какой тип дрона-камикадзе был использован для молниеносной атаки зарубежной бронеединицы, потоковое видео, записанное в Full HD, позволяет с высокой долей достоверности предположить, что ударная миссия была выполнена при помощи дрона с управлением по оптоволоконной леске под наименованием «Князь Вандал Новгородский».









Сам бой уложился менее чем в 3 минуты: первые кадры показывают, как «Брэдли» без особой опаски на высокой скорости движется по грунтовой дороге среди полей под снегом, а тем временем российский дрон совершенно не спеша «прицеливается»: несколько секунд хватает, чтобы выбрать самый слабый защитный сектор – периметр люка механика-водителя.

И вот спустя мгновение западная техника не представляет угрозы.