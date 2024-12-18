Кажется впору Сырскому задуматься снятии ещё одной элитной бригады с курского направления, чтобы наступление ВС России не пошло на Днепр.

Фланги украинских подразделений, пытающиеся сдержать наступательный накат российской армии, могут в самое ближайшее время посыпаться, из-за чего Великая Новосёлка, расположенная на южной оконечности в ДНР, может оказаться в оперативном окружении уже в ближайший временной период. О сложной ситуации в ещё одном контролируемом украинскими военнослужащими донбасском городе сообщают собственно сами украинские военные и волонтёры, цитирует которых сетевой новостной ресурс «Страна.ua».

Так по данным украинского офицера с полевым позывным «Алекс», населённый пункт Новый Комар, несмотря на свои миниатюрные размеры, вот уже какой день является жаркой ареной многодневных боёв: всё из-за высокой оперативной важности пролегающей рядом асфальтовой трассы. Сам н.п. находится севернее Великой Новосёлки. Южнее тоже не холодно, несмотря за зимний период: здесь развернулся общевойсковой бой за контроль над местностью в районе Благодатного, где успех сопутствовал российской стороне.









И как только украинское сопротивление на флангах будет сломлено, что с неприкрытой досадой отметил «Алекс», российские военные повторят сценарий Угледара, когда после провала обороны ВСУ на боковых линиях обороны вокруг города, судьба самой городской агломерации уже была предрешена.









Похожей точки зрения придерживается украинский военкор Мирошников, отметивший, что успех ВС РФ не является неожиданным: правда тут журналист делает комплимент не возросшему уровню российской тактики, а ссылается на острый недостаток ВСУ в боеприпасах, стойкой пехоте и дефициту ударных дронов.