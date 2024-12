Весь смысл Турции как магнита для отдыхающих и был только в системе "всё включено" и былых низких ценах. Всем остальным турецкая республика бывалого туриста удивить не сможет.

Потенциальное решение турецких туроператоров сделать выбор в пользу другой системы, отличной от all inclusive, способно превратить Турцию в туристический пустырь всего за первый год потенциального пересмотра глобальной идеи «всё включено». О том, что турецкая туриндустрия и all in – две вещи, неразрывно связанные, и удаление с успешного уравнения второго участника сделает уравнение полностью провальным, сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По словам топ-управленца, занимающего должность в Ассоциации туроператоров России, умные владельцы турецкого туризма очень хорошо понимают, что отмена all inclusive не принесёт ничего хорошего ни для собственно Турции, ни для собственников туристического бизнеса. Но вот кто точно уверены, что избавившись от системы «всё включено», добьются повышения прибылей, это так называемые смежники – сотрудники и владельцы индустрии общепита, например ресторанов и кафе, куда вряд ли пойдут туристы, экономящие на сопутствующих услугах, потому что у них есть эти услуги в all inclusive.





Причем, по мнению российского топ-менеджера, если турецкий парламент проголосует за новое решение, то вряд ли получится у каждого гостиничного комплекса поставить проверяющих.

Но самое худшее для турецкой стороны, конечно, в другом: весь смысл туристической поездки в Турцию после гипотетической отмены «всё включено» пропадёт, так как для путешественников никакой экономии больше не будет, если сравнить с отдыхом в странах, где такой системы нет.

Отметим, что в турецкой республике вновь стали популярными разговоры о срочной отмене all inclusive в отелях и туристических комплексах.