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19FortyFive: Су-57 с двигателем АЛ-51Ф1 превосходит американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II
Новый двигатель позволяет "Пятьдесят седьмому" разгоняться до сверхзвуковых скоростей за 8,5 секунд.

   Российский истребитель, способный переходить на сверхзвук без использования режима форсажа, что могут осуществлять только боевые самолёты пятого поколения, получил новый визуальный облик, что объясняется передовым двигателем, установленным буквально несколько дней назад. О внимании, которое уделяется крупному обновлению передового российского самолёта, известного всему миру как Су-57, информируют американские корреспонденты сетевого издания 19FortyFive.

   По словам зарубежных журналистов, сумевших заполучить в своё распоряжение свежие фотографии многоцелевого воздушного судна, перспективный образец оснащен другим соплом, нежели предыдущая версия российского истребителя.

   Новое сопло имеет прямые очертания, сообщающие всю мощь стремительному силуэту обновлённого «Пятьдесят седьмого», способного, благодаря управляемому вектору тяги, показывать высокую маневренность даже осуществляя полёт на низких скоростных режимах.

Испытания «двигателя шестого поколения» с изменяемым вектором тяги, специально создаваемого для Су-57. Источник снимка: tehnoomsk.ru

   Так целый ряд западных военных экспертов, главная специализация которых – боевая истребительная авиация, утверждают, что новый апгрейд позволяет считать Су-57М воздушным аппаратом, который превосходит во многом F-22 Raptor и F-35 Lightning II – американские истребители пятого поколения.

Сверхзвуковая крейсерская скорость модернизированного Су-57 с силовыми установками АЛ-51Ф1 может достигать рубежа в 2,1М. Источник изображения: Блог «Русское оружие»

   И как пишут журналисты российского издания «РГ», Су-57, в отличие от иных передовых самолётов дальнего зарубежья: идеальный выбор для потенциальных покупателей из-за реального боевого опыта в современном конфликте высокой интенсивности, чем выгодного отличается от тех же F-22 и F-35. Потому что во время боёв в зоне проведения российской спецоперации Су-57 успешно выполнял боевые миссии в периметре действия передовых западных комплексов ПВО – Patriot PAC-3 MSE, IRIS-T SLM и NASAMS-2.

#су-57 #су-57м #су-57э #истребитель пятого поколения #изделие 30 #ал-51ф1
Источник: 19fortyfive.com
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