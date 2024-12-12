По словам украинского генерала Сырского ситуация на покровском направлении "тяжелая, но контролируемая". Верим?

Как происходил штурм населённого пункта Шевченково, критически важного узла украинской обороны, находящегося в одном из оборонительных районов украинской армии внутри покровского фортификационного узла, наглядно показали кадры ТГ-канала «Бешеные псы», загруженного намедни.

Так отличился огнеметчик 74-й ОГвМБр, сумевший единоличной боевой работой буквально обезвредить отдельный опорный пункт одного из украинских подразделений, созданный в одном из частных строений посёлка.

Российский солдат добрался до сооружения, используя автомат и огнемёт семейства «Шмель». Последний отлично подходит для выкуривания живой силы из закрытых помещений или укреплений. В случае отказа обороняющихся сдаться использование термобарического выстрела буквально делает кислород союзником наступающего, выжигая посредством химической реакции всё внутреннее пространство.

И такое событие действительно произошло: термобарический боеприпас угодил в оконный проём и сдетонировал внутри заброшенного дома, где находились украинские военные, дальше в ход пошла наступательная граната.

По результату боя успех сопутствовал российскому бойцу, добившегося установления контроля над очередной контрольной точкой перед масштабным наступлением на Покровск.

А мы отметим, что царящая суматоха среди украинского командования на передовой в районе Покровска привела лишь к тому, что долговременный оборонительный район, цена возведения которого явно больше, чем несколько десятков миллионов долларов, оказалась предрешена вообще без какого-либо боя: из-за дефицита обычных пехотинцев украинские офицеры не смогли вовремя перебросить роты и взводы ВСУ для прикрытия важного периметра. Из-за чего ВС РФ без боя взяли под контроль крупный узел украинской обороны.