Это уже можно считать подарком на новый год или такие презенты для ВС РФ ожидаются ещё?

Украинское командование, отчаянно понимая важность удержания Покровска, создало рядом со стратегически важным городом крупный оборонительный центр, расположенный на западной оконечности Донецкой области. Но подготовленный мощный укрепрайон оказался бесполезен, потому что солдаты и офицеры ВСУ не успели туда зайти до того, как его захватили российские войска. О необычном случае из боевой практики украинской армии рассказал украинский редактор Юрий Бутусов.

В своем рассказе Бутусов отметил, что новый оборонительный узел сразу по нескольким своим характеристикам считался идеальным: точное конфигурирование на местности, полоса обороны, которую было бы непросто преодолеть, плюс сама местность успешно защищала от налётов ударных дронов и огневых валов ствольной и реактивной артиллерии. Но всё оказалось впустую: российские военнослужащие армейской группы «Центр» достигли украинского узла обороны первыми и сумели закрепиться.









Украинский волонтёр уведомил, что данный укрепрайон был не просто ценным в военном смысле, но и дорогим в финансовом эквиваленте. Для обустройства фортифицированного узла украинское государство потратило десятки миллионов американских долларов, но подарок оказался выполнен не для украинских солдат, а для российских.









По информации американских журналистов Forbes, до первых окраин Покровска с его коксующимся углем отечественным военным осталось пройти около 5 километров. Предполагается что город будет сначала взят в кольцо, а потом ВС РФ приступят к окончательному штурму.

* – признан в России иноагентом.