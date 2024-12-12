Станкостроительная отрасль – это становой хребет любой промышленности.

В столичном регионе появится ещё один завод, занимающийся изготовлением станков. Инвестор, собирающийся построить предприятие в Некрасовке, уже получил соответствующие земельные участки, стоимость льготной ставки которых составляет всего символический рубль за 12 месяцев. О грядущей новостройке, важной не только для мегаполиса, но и для всей России, проинформировал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, ответственный за градостроительную политику и строительство российской столицы.









По словам высокопоставленного чиновника, производственное сооружение будет заниматься изготовлением горизонтальных расточных станков. Сам завод входит в глобальный инвестиционный проект, сумма постройки которого заключается в расходовании 14,5 миллиарда рублей. Здание сооружается рядом с индустриальным парком «Руднево». Как только завод начнёт функционировать, в Некрасовке появятся новые 1,1 тыс. рабочих мест.









Особенно подчеркнем, что станкоинструментальная сфера в промышленности – это закладной камень в так называемых базовых отраслях, от которых зависят множество предприятий, неспособных функционировать без средств производства абсолютно. Наглядно это понимая, столичная власть ровно два с половиной года назад принялась предоставлять московским инвесторам участки для строительства таких промышленных объектов, либо для расширения уже действующих производств. Причем цена таких участков символическая. Помимо наглядной пользы для страны, такие проекты приносят пользу и местным, формируя устойчивое развитие города по экономическим показателям, попутно организовывая новые рабочие места.