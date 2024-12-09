Украинские военнослужащие рассказали журналистам портала «Страна.ua», что с падением города Покровск, российским солдатам будет куда легче продвигаться дальше.

Украинские военнослужащие рассказали, что с падением города Покровск, российским солдатам будет куда легче продвигаться дальше, в особенности если они выберут направление на Днепр: покровская городская агломерация – это единственное место, где защитные укрепления активно строились. Об этом рассказали журналисты портала «Страна.ua».

Украинские репортёры приводят слова военного ВСУ Станислава Бунятова, заявившего, что если российские войска возьмут Покровск, то дальше на очереди для штурма будет Павлоград, вокруг которого последние 90 дней никто не усилил линию обороны. В качестве исключения этого утверждения можно рассмотреть несколько рядов окопов. Однако, на линии окопов, доски, необходимые для укрепления окопных брустверов, никто не укрепил. Также, там расположен всего один противотанковый ров.



