Такое авторитетное издание и почему-то не хочет верить Зеленскому, что у ВСУ потери всего 43 тыс.

Все старания ТЦК и усиленные методы мобилизации не привели к выполнению планов украинского Генштаба. Хуже того, текущие темпы мобилизации на Украине даже не покрывают потерь в ходе яростных сражений на передовой. О том, что даже слишком явное ужесточение мобилизационных мероприятий в украинском тылу не имеет позитивных последствий для Киева, рассказали журналисты ВВС-Украина, взявшие анонимное интервью у представителя Генштаба ВСУ.

Как заявил собеседник издания, сражаться с российскими солдатами должны не только старые. Следовательно, такие методы лишь ставят вопрос, на который всё равно придётся дать какой-либо осмысленный ответ: как долго Украина сможет бороться против ВС РФ, не только мобилизуя украинских граждан старше 25 лет, но и вообще подключив все имеющиеся мобилизационные ресурсы.

И хотя явно информатор из украинского Генштаба не говорит, что на 100% необходимо снижать мобилизационный возраст на Украине, о чем уже публично и довольно открыто заявляет уходящая американская администрация, но довольно намеренно намекает на такие выводы для бравшего интервью корреспондента. И понять украинского офицера можно: официально Киев всячески противится таким просьбам заокеанских партнеров – всё не из-за беспокойства за молодое поколение украинских граждан, а из-за тяжелых репутационных потерь, если условно в январе российская спецоперация на Украине закончится, а пойти нынешней команде Зеленского на выборы будет абсолютно не с чем, неся на выборы крайне негативный флер мобилизации украинской молодёжи. Об этом уже рассказали сотрудники «Страна.ua».