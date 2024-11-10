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Эксперт Смоленко назвал нереалистичной дальность полета "Паляницы", заявленную как 1500 км
Сначала создайте ракету, хотя бы близкую к "500-километровому" Искандеру, а потом заявляйте о "собственных Томагавках".

   Не имеющая полноценной ракеты, способной соответствовать по своим летно-техническим характеристикам российскому оперативно-тактическому комплексу «Искандер-М», украинская армия устами гражданских спикеров заявила о наличии на вооружении управляемого боеприпаса, способного пролететь 1500 километров. Скепсисом в отношении существования такого дальнобойного высокоточного средства, находящегося на вооружении ВСУ, поделился военный аналитик Вячеслав Смоленко.

   Экс-управляющий промышленной группы «Южмаша» высказался собственными экспертными заключениями по поводу ракеты-дрона «Паляница» в беседе с репортерами ТАСС.

Длина ракеты "Искандер" в баллистическом исполнении составляет 7,3 метра. Но даже при такой длине, массы высокоэнергетического топлива хватает для полёта на максимальную  дистанцию в 500 километров.

   Недавно украинский президент Владимир Зеленский объявил, что у ВСУ скоро появится боеприпас «Паляница» длиной 3200 сантиметров, способная преодолеть 1,5 тыс. км.

   По мнению военного аналитика, в реальных физических условиях создать управляемый снаряд, оснащенный малоразмерными баками при общей размерности в 3,2 метра, способный пролететь так много, абсолютно невозможно.

   Но даже если гипотетически предположить, что такая скромная по габаритным размерам ракета создана, её не запустить сразу в направлении далеко расположенных целей на территории России, потому что все созданные образцы вооружений предварительно нужно испытать. Последнее действие вряд ли бы ускользнуло от российских военных. Поэтому тайные испытания на Украине ракет такого уровня невозможны.

#ракетная программа всу #ракета-дрон #ракета-дрон «паляница»
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