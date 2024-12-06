И смех и грех: если взлететь и получится, то приземлиться с большей вероятностью с полной сохранностью вертолёта и самого экипажа скорее всего не удастся.

В мировую Сеть загрузили занимательное видео, как захваченный сирийскими повстанцами вертолёт Ми-8, первые пытаются заставить взлететь. Причем взлететь хотят заставить вариант исключительно военный.

Но что самое интересное, новоиспеченные любители пилотирования винтокрылой авиации пытаются подняться в воздух только за счёт изучения обучающих видеоматериалов YouTube хостинга прямо во время процесса попытки взлететь.









А мы особенно подчеркнем, что подготовка пилота для вертолета Ми-8 включает несколько ключевых этапов, зависящих от страны подготовки, уровня начальной подготовки курсанта и образовательных стандартов. На Ми-8 готовят как гражданских, так и военных пилотов, но процесс в любом случае занимает несколько лет.

Так на самом первом вводном этапе обучение начинается с теоретической подготовки, где изучаются основополагающие дисциплины: аэродинамика, конструкция вертолета Ми-8, авиационный двигательный блок, работа приборов, основы пилотирования.





"Юный" любитель авиации и Ютуб. Источник видео: Военный обозреватель





После идут часы летной практики на учебно-тренажерных комплексах и легких учебно-тренировочных вертолетах.

Как только второй этап закончен, на третьем этапе одновременно с теоретическим курсом начинается практический налёт, длящийся примерно 2-3 года.

Дальше, если необходимо, начинается специальная подготовка на Ми-8. После освоения базовых навыков курсант переходит к изучению специфики эксплуатации Ми-8. Здесь изучаются технические характеристики вертолета, его системы, вооружение (в случае военных пилотов), аварийные и нестандартные ситуации. Как обязательная программа, проходит обучение и на симуляторах Ми-8.









Если мы говорим о практической лётной подготовке, то здесь курсанты учатся выполнять взлеты, посадки, маневры, полеты по маршрутам, выполнение задач боевого или мирного назначения (перевозка грузов, пассажиров, высадка десанта и пр.). Такая стадия может длиться от полугода до 12 месяцев.

А теперь подсчитаем, сколько нужно времени, чтобы стать квалифицированным пилотом на Ми-8. Обычно для этого требуется от 150 до 200 часов по стандартам военных. Для гражданской авиации или коммерческого применения полетный налет может быть еще больше, с учетом сертификации.

Есть ещё и дополнительное обучение. Тут пилоты также часто обучаются особенностям эксплуатации в разных условиях: ночные полеты, экстремальная погода, полеты на малых высотах, горные районы и т.д.

Подведем итог. У военных пилотов подготовка от поступления в летное училище до полной готовности может занимать 3-5 лет, в зависимости от уровня освоения программы. У гражданских авиаторов для обучения пилотов в коммерческой авиации срок обучения с учетом всех этапов (теория + практика + сертификация) составляет около 2-3 лет, но также зависит от школы и требований страны.









Таким образом, подготовка пилота на Ми-8 требует серьезной теоретической и практической подготовки, что делает профессию одной из наиболее сложных и ответственных.