Тем более срок доминирования Запада подходит к концу и западным лидерам нужно как можно быстрей договариваться, пока вообще для этого есть возможность.

Вооружённый конфликт на Украине обязательно завершится. И чем быстрей дело дойдет до мирных переговоров, тем будет лучше для Запада и Киева, которым мир нужен куда больше, чем России, чьи войска на поле боя продолжают штамповать успех один за другим, в каждодневном режиме заставляя отступать ослабевшую украинскую армию. Своим скепсисом в отношении запаса устойчивости украинских ВС и Запада в целом, в личном ютьюб-подкасте поделился отставной подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.

Экс-офицер рассказал, что Кремлю явно не стоит спешить подписывать мирный договор, потому что это не российские войска нуждаются в новых солдатах, боеприпасах, технике, логистике. А вот на Украине у местных вооруженных сил большая проблема со всеми этими пунктами и дополнительно сама Украина страдает от отсутствия дополнительного финансирования. Именно поэтому Вашингтону и Брюсселю не стоит тянуть время, в надежде увидеть как украинская армия начнёт успешное продвижение – это время никогда не наступит. Но чем дальше объединенный Запад затягивает конфликт с Россией, тем выше шанс потерять ещё больше.









Так же Дэвис упрекнул Энтони Блинкена. По мнению американского ветерана, именно действующий госсекретарь является именно тем лицом, что как только на вероятном горизонте событий замаячил призрачный шанс на мир Украины и РФ, сразу из ниоткуда появляется господин Энтони, заявляющий, что Украине скоро придёт черед вступить в НАТО при соблюдении неких условий. Хотя Блинкен лучше других понимает, что Украина никогда не станет членом североатлантического альянса. Потому что последний не хочет увидеть у себя ракеты РФ после вероятного появления Киева в военно-политическом блоке.