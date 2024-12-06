Правда в лучшем случае это будет в районе госграницы на Западной Украине.

Что будет, если в гипотетическом воздушном бою в пределах Украины столкнутся два противостоящих истребителя – Су-35С и F-16 соответственно. В ходе моделирования, проведенного американскими военными аналитиками, исход сражения в пятом мировом океане вышел явно не в пользу авиационной продукции США и ими управляющих украинских лётчиков.

Военные специалисты сетевого ресурса 19FortyFive особо подчеркивают, что Су-35 по ряду показателей находится на ступень выше, чем противостоящий ему одномоторный лёгкий истребитель F-16. Передовой борт из России способен разгоняться до 2500 км\ч, как и совершать гораздо более дальний перелёт. Плюс двигатели Су-35 способны изменять векторы тяги, что даёт куда более лучшую маневренность. Дополнительно дают шанс на победу дальнобойные управляемые боеприпасы класса «воздух-воздух».

У F-16 есть свои отличные боевые качества – так называемая высокая степень осведомленности пилота, отличная тяговооруженность и предельная скорость до 2400 км\ч.









И хотя Су-35 – это тяжелый истребитель, поэтому F-16 весит меньше, дополнительный вес российской боевой машины приходится на баки и способность нести больше авиационного вооружения. Правда экипаж F-16 попытается компенсировать своё отставание более сложной электроникой, а также более новой и мощной бортовой РЛС, обнаруживающей в воздушной среде Су-35 гораздо быстрее, чем это сделает российский экипаж, ища на собственных радарах F-16.

А если посмотреть ещё и на количество двигателей, то выход из строя единственной силовой установки F-16 заставит пилота эвакуироваться. А вот у Су-35 два двигателя. Поэтому, как рассказал главный редактор издания SOFR Гай Маккардл, есть шанс, что с отказом одного двигателя российский «Фланкер-Е» продолжит выполнение своей миссии, а вот у американского самолёта такой возможности нет.