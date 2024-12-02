Как заявили на украинском ТВ-канале, "Такого дефицита мин, как сейчас, никогда не было".

Пока украинские войска всеми силами пытаются стабилизировать собственное положение на передовой и это не слишком получается сделать, беда для ВСУ пришла с другого направления. Речь идёт об остром дефиците простейших минных боеприпасов, изготовленных по заказу украинского Министерства обороны на одном из местных производственных объектов, курируемых непосредственно украинским МО. Как такое могло произойти, задаётся вопросам журналистка местного канала ТСН Юлия Кириенко, о чем пишет редакция ТГ-канала «Военный осведомитель».

По словам украинской расследовательницы, неправильно изготовленными оказались мины не только 120-мм калибра, но и более меньшие, выполненные в 82-мм форм-факторе. Оба же боеприпаса были изготовлены на одном и том же украинском предприятии. В качестве доказательств корреспондент прикрепила под собственным сообщением выписку из официального документа.









По данным женщины-репортёра, украинская армия получила 100 тысяч мин, которые пришлось изъять прямо с позиций во время активной фазы боёв на передовой.

Одновременно от высокопоставленных чиновников украинского МО была запущена процедура внутреннего аудита, выявившая срыв контрактных обязательств на поставку в действующие войска снарядов на 45 млрд. гривен. Из-за хода расследования передача в подразделения переднего края ВСУ боеприпасов, собранных на заводе-нарушителе, оказалась заблокированной.

В итоге Кириенко подытожила совсем уж безрадостную ситуацию на текущий момент. Вышло так, что в конце ноября — начале декабря, украинские военные получают в одно соединение (бригаду), всего десять 120-мм выстрелов на 7 дней. Кириенко выразилась, что такой негативной ситуации с дефицитом минных снарядов не было за все три года российской СВО.