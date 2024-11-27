На 10 выстрелов "новинкой" Укроборонпрома, происходит только одно срабатывание.

На Украине призывают отправить в отставку министра обороны Рустема Умерова и всё ведомство в придачу. А тем временем в самом украинском оборонном ведомстве запущена процедура расследования, призванная по итогу выяснить, как так получилось, что ВСУ оказались частично небоеспособны, получив от государства как минимум 100 тыс. нерабочих мин. По утверждению самих украинских военнослужащих, из переданных 120-мм боеприпасов, срабатывает в качестве боевого лишь один из десяти выстрелов. 90% брака в промышленном производстве – это надо сильно постараться. По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, это самая крупная «диверсия» на Украине с момента начала российской спецоперации. Об этом пишет украинский сетевой ресурс «Страна.ua».

В своем недавнем разговоре бойцы ВСУ, сражающиеся на разных участках ЛБС, подтвердили в беседе с репортёрами, что мины, отправленные из «Укроборонпрома», при вылете из ствола миномёта либо не детонируют, либо застревают в канале ствола, либо попросту при вылете падают слишком близко от миномётного расчёта.

Первые жалобы на некачественные боеприпасы в закрытом режиме появились ещё несколько недель назад.

В ответе на массовые жалобы, военные чиновники из украинского МО заявили, что прямо сейчас идёт большое расследование, а некачественные снаряды изъяты, а вместо них представлены зарубежные образцы.

Мина на скриншоте буквально пролетела 20 сантиметров и упала под ноги украинского расчёта 120-мм миномёта.

Согласно предварительным выводам, проблемы наблюдались по двум основным причинам: не соответствующие военным нормам пороховые заряды, либо нарушение условий правильного хранения мин.





Уголовным производством занято ГБР. Причем известно, что в роли поставщика выступали не случайные частные подрядчики, а строго государственное ведомство – Минстратегпром.