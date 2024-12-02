Вот это поворот: про границы 1991 года и сильнейшую армию в Европе ни слова.

Украинской армии буквально не хватает сил для возврата собственных земель военными методами. Такое признание в интервью Kyodo News сделал Владимир Зеленский. И как теперь считает украинский президент – лучший выход прямо сейчас сделать так, чтобы украино-российский конфликт разрешился методами дипломатическими, а не военным путём.

Зеленский утверждает, что дипломатический путь будет поставлен в приоритет лишь тогда, когда будет достоверно известно, что ВСУ получатся достаточно сильными, чтобы сделать будущие наступательные действия российской армии невозможными. И чтобы усилить вероятность опаски России на будущие боевые действия с Украиной, последнюю нужно пригласить вступить в североатлантический альянс как можно скорее.









В конце журналистской беседы текущий руководитель украинского государства заявил, что прямо сейчас вооружённый конфликт между Украиной и Россией достиг сложных рубежей для Киева, а вооружённые силы РФ активно продвигаются на донбасском операционном направлении (особенно оперативный кризис ВСУ заметен на кураховском и покровском участках ЛБС).

Немногим ранее Зеленский признал, что военная победа над Москвой пока что немыслима в беседе с репортёрами американского ТВ-канала Fox News. Как и заявил, что Киев уже начинает присматриваться к заморозке боевых действий по ЛБС. Отметим, что Москве точно не нужна «заморозка»: а необходим долгосрочный мирный договор с выполнением всех июльских требований Владимира Путина.