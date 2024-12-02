Для ВСУ осталась единственная дорога, которая ведёт в Великую Новосёлку со стороны Гуляйполя. Но она простреливается.

Всё хуже и хуже обстоят дела у украинского гарнизона, обороняющего фортификационные узлы возведённые инженерными подразделениями ВСУ в крупном населённом пункте Великая Новосёлка. О том что здесь ситуация ухудшается не по дням, а буквально по часам, проинформировал хорошо знакомый нам пресс-офицер украинской армии с полевым позывным «Мучной».

По словам украинского военнослужащего, ещё одно асфальтовое шоссе, соединяющее важное в военном плане поселение, физически заблокировано передовыми российскими подразделениями, сумевшими совершить неожиданный рывок к важной трассе.

Так же украинский спикер подтвердил более раннюю информацию, согласно которой появление у окраин села Новый Комар отечественных бойцов сегодняшним днём действительно состоялось. Ранее эти данные озвучил другой солдат ВСУ.

Ситуация по версии "Мучного"

И как резюмировал «Мучной», чем дальше – тем хуже: прямо сейчас под физическим контролем украинских групп осталась лишь одна дорога, соединяющая по западному периметру Великую Новосёлку и Гуляйполе. Но до данного отрезка трассы уже добивают ствольная и реактивная артиллерия россиян, как и долетают малые ударные fpv-коптеры. Что кратно ухудшает логистику для уже ослабленного украинского гарнизона, держащего чуть ли не круговую обороны в Великой Новосёлке.

Подтверждения по Deep State

Немногим позднее подтвердил успешные действия ВС РФ здесь и известный украинский OSINT-ресурс Deep State, сумевший зафиксировать продвижение российских штурмовых групп севернее Великой Новосёлки, действующих рядом и внутри села Новый Комар. И если у ВСУ не получится деблокировать этот маленький, но важный в тактическом плане населённый пункт, то с северного фаса украинской обороны, Великая Новосёлка будет заперта силами России.