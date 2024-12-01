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Madarator
Польша намерена отгородиться от Украины, как и от РФ, бетонными укреплениями и колючей проволокой
Варшава планирует возвести вдоль всей границы с Украиной точно такие же защитные укрепления, как и вдоль польско-российской границы.

   Варшава планирует возвести вдоль всей границы с Украиной точно такие же защитные укрепления, как и вдоль польско-российской границы. Об амбициозных планах защитного строительства рассказал национальный премьер Дональд Туск.

Туск выступил во время открытия первого защищенного участка рядом с поселением Домбровка на северных границах Польши, получившего название «Восточный щит», где и сказал, что граница с Украиной должна быть укреплена одинаково «мощно», как и граница с Россией, правда без подробностей почему так должно быть.



   Для читателей подчеркнем, что «Восточный щит» – это программа появления вдоль польской госграницы военных объектов и защитных построек, минных периметров, арсеналов со снарядами и вооружениями. Дополнительно будут масштабированы и центры цифрового наблюдения, интегрированные с множественными постами видеокамер.

  Финансироваться «Восточный щит» будет не из средств польского бюджета, а из средств Евросоюза.

#польша #польша и украина
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