Варшава планирует возвести вдоль всей границы с Украиной точно такие же защитные укрепления, как и вдоль польско-российской границы.

Варшава планирует возвести вдоль всей границы с Украиной точно такие же защитные укрепления, как и вдоль польско-российской границы. Об амбициозных планах защитного строительства рассказал национальный премьер Дональд Туск.

Туск выступил во время открытия первого защищенного участка рядом с поселением Домбровка на северных границах Польши, получившего название «Восточный щит», где и сказал, что граница с Украиной должна быть укреплена одинаково «мощно», как и граница с Россией, правда без подробностей почему так должно быть.









Для читателей подчеркнем, что «Восточный щит» – это программа появления вдоль польской госграницы военных объектов и защитных построек, минных периметров, арсеналов со снарядами и вооружениями. Дополнительно будут масштабированы и центры цифрового наблюдения, интегрированные с множественными постами видеокамер.

Финансироваться «Восточный щит» будет не из средств польского бюджета, а из средств Евросоюза.