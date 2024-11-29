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Madarator
Deep State: ВСУ удерживают только западную половину Курахово
Из-за дефицита личного состава в украинских окопах буквально нет солдат для обороны.

   Передовые отряды российских штурмовиков на момент светлого времени суток 29 ноября до сих пор находятся в центральной части городской агломерации Курахово и судя по объективным признакам, наращивают количество личного состава, развернутого вблизи передовых позиций в городской округе. В самое ближайшее время стоит ожидать падения украинской обороны и проседания флангов. С наибольшей вероятностью удержать крупный населённый пункт под контролем украинской армии не удастся.

   Столь пессимистичный настрой буквально сквозит из каждого пикселя новой карты от украинского OSINT-ресурса Deep State, загрузившего свежие изображения с критическим положением ВСУ в боях за донбасское Курахово.

   Так, внимательно посмотрев на представленные схемы, отчетливо видно, что фортификационные линии со стороны украинских сил удерживаются лишь на западной оконечности н.п. В центральной части Курахово оборона ВСУ сломлена, что видно по расширению присутствия российских групп.

Ситуация возле Разлива

   Сопутствует успех российским штурмовикам и рядом с поселением Разлив, где некоторые из передовых групп ВС России вполне быстрыми темпами двигаются к асфальтовому шоссе, расположенному западнее Курахово. До самого Разлива осталось пройти порядка 3000 метров, до ключевой трассы – 8000 метров.

Ситуация на флангах Курахово

   А мы отметим, что самая главная проблема сегодняшних ВСУ – не отсутствие сотен ЗРК Patriot, NASAMS-2 и IRIS-T, западных передовых танков Abrams, Leopard 2 и Challenger и других высокотехнологичных вооружений, а куда более прозаичная нехватка личного состава, способного сражаться и не отступать под натиском штурмовиков армии РФ. Порой, часто широкую и крепкую линию украинских окопов, для обороны которых по уставным нормам необходима полноценная пехотная рота, в ВСУ удерживает неполный взвод из 15 человек. Отсюда и плачевные результаты на поле боя.

   А вот так видят проблемы ВСУ польские журналисты, назвавшие пять главных трудностей украинской армии.

#всу #вс рф #сводки с передовой #курахово #кураховское направление
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