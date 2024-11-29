Польские аналитики СВО – это что-то новенькое.

Украинская оборона, даже грамотно усиленная фортификационными инженерными сооружениями на всём протяжении длинной ЛБС, надрывается и начинается на некоторых особо успешных участках российского наступления буквально рассыпаться в пыль. На что по мнению штатного корреспондента польского ТВ-канала Onet Мартина Вывала, есть несколько веских и объективных причин.

Первым условием, почему оборона ВСУ ощутимо проседает прямо сейчас, это довольно банальная нехватка опытного и готового продолжать сражаться дальше личного состава. Украинской армии не хватает самых обычных солдат на передовой. Массовая принудительная мобилизация и холодное отношение простых украинцев к ТЦК – аналогам военных комиссариатов, не добавляют огромного желания служить украинским мужчинам и девушкам.

Вторая причина по Вывалу – это дефицит артиллерийских снарядов и бронетехники вместе с орудиями. Чему на самом деле удивляться не приходится – неуспешное контрнаступление в 2023 году сделало так, что Украина потеряла множество западных и советских образцов танков, БМП, БТР, САУ и пушек.









Третья причина – новая тактика окрепших российских ВС, сделавших свое превосходство в количестве личного состава ещё одним плюсом в области увеличения точек давления на украинскую оборону: чем протяженнее ЛБС, тем тяжелей её держать.

Четвертая причина – массовое использование планирующих боеприпасов. Как объясняет Вывал, какая бы у вас не была устойчивая оборона, сдержать «переформатирование» украинских позиций русскими бомбами невозможно.

И финальная пятая причина – это возросшее командное и тактическое мастерство российских командиров, теперь не только штурмующих в лоб украинские позиции, но и обходящие их по флангам, из-за чего очень часто в особенности в последнее время украинские солдаты и офицеры попадают в окружения, выйти из которых удаётся далеко не всем.