Если даже "Гербера" сбита, дрон успевает передать в российский штаб важные данные о позиционном прикрытии и времени реагирования украинских расчётов ПВО.

Дебют достаточно дешевого дальнобойного дрона «Гербера», без всяких кавычек и ехидных комментариев украинских специалистов по беспилотной авиации, вынуждает украинский Генштаб искать пути противодействия недорогому, но крайне эффективному по ряду направлений БПЛА. О том, что ВСУ придётся как-то реагировать на новый вызов для расчётов противовоздушной обороны, рассказывается в свежей публикации журнала Forbes.

Американские репортёры узнали, что новый российский БЛА отличается простотой и доступностью компонентов, в то же самое время, вынуждая расходовать украинских военных один из самых драгоценных ресурсов – зенитные управляемые и неуправляемые боеприпасы. Помимо этого, скромные «Герберы» не просто истощают украинскую ПВО, но и собирают полезные разведданные.

Премьера «Герберы» состоялась летом 2024 года, когда младший брат «Герани» появился на передовой. Так, младший родственник «Герани» меньше, легче и куда проще в сборке. Корпус авиакрыла состоит из простой фанеры и дешёвого полистирола. А ведь куда более дорогие дроны военных изготавливаются из композитов или авиационного алюминия. И хотя «Гербера» по тактико-техническим характеристикам заметно уступает «Герани», её итоговая цена в 10 раз меньше, чем у первого аппарата, что делает этот БЛА крайне эффективным.

Как пояснили не ангажированные авиационные эксперты, «Гербера» прежде всего, это ложная цель, буквально магнитом притягивающая к себе внимание расчётов украинского ПВО, в ряде случаев из-за отсутствия времени, вынужденных стрелять во всё что движется по небу, а потом уже разбираться, стоило ли вообще открывать огонь по беспилотнику, главное назначение которого отвлечь внимание от куда более разрушительной ударной «Герани».

На выходе российский Генштаб имеет загруженное сверх меры украинское ПВО, сквозь которое как раз и просачиваются те самые ударные БПЛА, разрушающие энергообъекты или штабы военных. Причём в момент атаки по беспилотникам семейства «Гербера», украинские расчёты раскрывают себя, подставляя под последующие удары ВС РФ.





Есть ещё и третья польза от этого БЛА. Это анализ и сбор данных по поводу самых передовых комплексов РЭБ, действующих обычно в самом глубоком тылу из-за своей высокой важности и высокотехнологичности. Именно такие установки РЭБ в случае успешной нейтрализации «Гербер» косвенно сообщают важные данные российской стороне, понимающей каким образом сделать следующие модели дронов устойчивее к помехам.

По итогу дешёвый дрон делает не меньше важной работы, чем куда более дорогая «Герань».