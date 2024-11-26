Из-за неправильно расставленных приоритетов украинского Генштаба кажется СВО придёт ровно в те районы, на которых изначально рассчитана не была.

Передовые отряды российских штурмовиков на некоторых участках боевого соприкосновения находятся всего в 12 километрах от административных границ Днепропетровской области, официально контролируемой киевскими властями. О том, что движение вперёд армии РФ только набирает темпы, отечественным журналистам из ТАСС рассказали российские военные.

Силовики подтвердили, что украинские военнослужащие не могут стабилизировать положение, так как наступление ВС России развернуто сразу на нескольких отрезках ЛБС. Ресурсы же украинского Генштаба находятся где угодно, но не в самых опасных местах передовой.









Тем временем позиции глубокого пессимизма в отношении возможностей украинской армии придерживаются журналисты сетевого ресурса «Страна.ua», объяснившие своим читателям, что в случае падения фортификационных укреплений в Великой Новосёлке и оставление самого городского пункта ВСУ, обвалится одномоментно может весь южный фланг украинской армии.

В случае если так и произойдет, то наступление ВС РФ пройдет уже в направлении западных территорий Днепропетровщины.

Сам крупный населённый пункт Великая Новосёлка находится в самой западной части Донецкой области и граничит с Запорожской областью и той самой Днепропетровщиной.