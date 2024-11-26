Что будет если 200-килограммовые болванки начинить мощным взрывчатым веществом, додумать довольно просто.

Больше всего западных и российских военных аналитиков по итогу удара БРСД «Орешник» по цехам днепропетровского «Южмаша» интересует, каков уровень внутренних разрушений после ударов самонаводящихся ударных блоков, пробивших толстостенную крышу одного из крупнейших предприятий украинского ВПК.

Так эксперты издания «Военная хроника» предполагают, что хотя по спутниковым снимкам, загруженным сегодня в мировую Сеть, кажется, что внешние разрушения «Южмаша» минимальны, наиболее вероятно, что пул максимального ударного воздействия пришелся на внутренние помещения производственного объекта.

Уже установлено, что атака 21 ноября пришлась на заброшенный ракетный цех, цеха № 2 и 58. А зная скорость блоков с индивидуальным полётным заданием и их массу, предварительно умножив 200 килограмм на 10-маховую скорость, мы можем получить примерный взрывной эквивалент ударного воздействия каждой из боеголовок.





Согласно предварительным расчётам, каждая из стальных болванок, так называемые инертные БЧ, создали взрывное усилие, аналогичное воздействию сдетонировавших 5-7 тонн тротила.









И как предположила редакция «ВХ», наибольший урон получили не только сами цеха изнутри, но и глубинные помещения. Ведь «Орешник» наверняка преодолел несколько десятков метров грунта внутрь подземной инфраструктуры Южмаша. Кадры последствий поражения последней наверняка есть у спецслужб Киева, но по понятным причинам они широкой общественности продемонстрированы не будут.