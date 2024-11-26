Может получат не только опыт, но и парочку "Цирконов" и "Искандеров" в качестве благодарности.

Йеменские хуситы скоро могут появиться в украинских степях, привлеченные рекрутёрами российской армии. О том, что хуситы могут вступить в российскую армию в роли обычных контрактников, рассказывается в свежей публикации Financial Times.

Так по словам западных корреспондентов, хуситы вербуются через посредническую компанию, где соискателям предлагают ежемесячную оплату в размере 2000 долларов. А в качестве поощрительной выплаты за подписание контракта якобы выплачивается единоразовая сумма, эквивалентная 10 тыс. долларов.

По утверждению автора статьи, сейчас в блиндажах и окопах ВС России сражаются около сотни йеменских добровольцев. Последние, получая реальный боевой опыт в конфликте высокой интенсивности, могут его применить уже в иных местах, вернувшись из российской командировки к себе на родину.

А мы пока заметим, что задокументированных случаев появления на передовой граждан Йемена не отмечено. А вот уровень современной западной журналистики, весьма далёк от стандартов объективного учёта данных и работы только с проверенной информацией.