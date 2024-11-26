Вот что бывает, когда вместо транспортировки десанта перевозятся НАТОвские 155-мм снаряды.

Несмотря на стремительно обрушивающуюся оборону сразу на нескольких операционных направлениях, украинский Генштаб больше всего сконцентрирован на боях в российском курском приграничье, отправляя туда самые лучшие подразделения ВСУ, оснащённые западной военной техникой. Один из таких случаев, правда со знаком минус, произошёл с украинским экипажем американской тяжелой БМП M2A2 Bradley ODS-SA, так и не пережившей прилёт одного-единственного fpv-дрона российских ВС. Соответствующие кадры разместил ТГ-канал «Изнанка».

Наблюдая представленное видео, заметно, с какой легкостью броня, главное назначение которой выдерживать в лобовом столкновении выстрел 30-мм российской пушки, устанавливаемой на БМП-3 и БТР-80, совершенно не способна противостоять ударному заряду скромного боевого квадрокоптера.

За секунду до прилёта боевого дрона РФ

И действительно, детонация, возникшая после кинетического воздействия, усиленного первичным взрывом боеприпаса БЛА, задевшего видимо тяжелый перевозимый боекомплект, оставила иностранной технике на службе ВСУ буквально ноль шансов.

От американской «Бредли» совсем не фигурально остались одни фрагменты, что однозначно говорит о крайней неудачливости украинского экипажа, решившего в нарушение всех инструкций везти крупнокалиберные снаряды в десантном отделении.

А тем временем у ВСУ стремительно крушится оборона в важном в оперативном смысле городе Великая Новоселка, из-за чего под угрозой находятся сразу и Днепропетровская и Запорожская области.