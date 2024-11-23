А может применить "Кедр" или "Рубеж-26".

Ракетные подразделения российской армии в ближайшие сроки могут снова использовать баллистический дальнобойный боеприпас, известный под кодовым именем «Орешник». Соответствующими прогнозами, в которых фигурирует гиперзвуковая ракета, головная часть которой оснащена ступенью разведения с разделяющимися боеголовками, электронные блоки которых содержат индивидуальное полётное задание, поделился «Институт изучения войны», расположенный в США.





РС-26 где-то на просторах российского города





Специалисты заведения раскрыли сведения, согласно которым ВС РФ готовы выполнить ещё несколько тестировочных запусков «Орешника» или его аналогов, планируя ударить по некоторым украинским объектам в самые ближайшие дни. И сделано это будет в период с 23 по 24 ноября, когда воздушное пространство над районами, где гипотетически будет проложен маршрут продвижения ракеты, будет закрыто.





Ступени разведения МБР LGM0118A Peacekeeper – тяжелой ракеты американской армии. Именно так примерно выглядит ступень разведения российского "Орешника". Источник изображения: masterok.livejournal.com





А мы напомним, что официальная «мировая премьера» отечественной БРСД, способной нести ядерное оружие, но при ударе по днепропетровскому «Южмашу», в многочисленных цехах которого функционировало крупносерийное производство продукции военного назначения, снаряженное так называемыми инертными БЧ, состоялась 21 ноября. Именно в этот день по разнесённым в пространстве промышленным сооружениям «Южмаша» ударили несколько маневренных разделяющихся боеголовок. Видеокадры, подтверждающие внезапный для украинской ПВО удар, были сняты множеством очевидцев с разных ракурсов и оперативно загружены в мировую Сеть.