И как позже написала американская NYT, украинское ВС не только не смогло сбить ракету, но даже увидеть её полёт на радарах.

В мировую Сеть загрузили кадры прилёта баллистического боеприпаса «Орешник», атаковавшего военное производство, организованное украинским ВПК в цехах одного из огромнейших украинских предприятий – днепропетровского «Южмаша».

Так в объектив камеры попали удары самоприцеливающимися боевыми частями, в каждую их которых вложено индивидуальное полётное задание. Причем каждый прилёт напоминал «раскрытие» небесного портала, из которого словно по мановению волшебной палочки языческого ведуна вылетала яркая вспышка, спустя несколько секунд расплескавшаяся по земной поверхности снопом громких звуков.









Всего таких вспышек-ударов было несколько, как и абсолютное отсутствие реакции украинских зенитчиков, которым оставалось лишь смотреть на бесполезные иностранные комплексы актуального поколения, такие как американские Patriot, норвежские NASAMS и немецкие IRIS-T, так и не удосужившиеся отстреляться по баллистической цели, двигавшейся с гиперзвуковой скоростью.









А спустя несколько часов с экстренным обращением выступил Владимир Путин, объявивший с голубых экранов о первой мировой демонстрации боеприпаса, скорость которого составляет 10 Махов, тем самым представив официально «Орешник» широкой публике.

В западной прессе, такой как NYT, признали, что ракету данной БРСД сбить, а тем более увидеть, украинскими средствами ПВО невозможно в принципе.