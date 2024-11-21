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Madarator
Зеленский утверждает, что днепропетровский Южмаш был атакован МБР "Рубеж"
Из Владимира Александровича не особо хороший ракетный эксперт: возможно, это просто головка "Искандера" расщепилась на множество независимых БЧ после перехвата "Патриотом".

   Украинский президент повторил вслед за частью украинских масс-медиа утверждение, что ВС РФ использовали для атаки военных целей города Днепр боеприпас класса межконтинентальная ракета. Для этого, якобы использовалась МБР «Рубеж». По словам Владимира Зеленского, все признаки, присущие дальнобойному управляемому снаряду, способному пролететь более тысячи километров, наличествовали. 

   Руководитель Банковой рассказал, что это новейший образец ракетного вооружения ВС России, имеющий запредельные скорость и высоту полёта, характерные для ракеты с баллистической траекторией и сверхбольшой дальностью. В данный момент времени изучением всех параметров и последствий прилёта на земле разбираются воздушные и ракетные эксперты.

Тот самый плохой сон генералов НАТО и Пентагона

   А мы отмотаем несколько часов назад, когда пришли первые сообщения от СМИ Украины, выпустивших собственные публикации с предположением, что россияне использовали РС-26, больше известную как МБР «Рубеж». Головная часть последней атаковала производственные цеха «Южмаша», расположенные в Днепре – бывшем Днепропетровске.


   Москва на официальном уровне воздержалась от комментариев по произошедшему событию. Но если атаку признают, то это будет первый случай использования такого типа боеприпаса во всём мире.


   Прокомментировал событие и автор военного блога «Русское оружие» Евгений Даманцев, сделавший предположение, что недавняя атака слишком похожа на удар пока что неизвестными версиями межконтинентальных БР, либо ракет, способных преодолеть около 500 км.

Многочисленные небесные пологи после ударов по военному производству на "Южмаше" неуточнённой ракетой.

   Достоверно известно, что украинские операторы ПВО зафиксировали при помощи зарубежных наземных РЛС скорость полёта нескольких боевых блоков, достигших уровня скорости до 3,5 км/с. Что опять подразумевает, что это могла быть как и передовая ревизия «Искандера-1000», так и боеприпасы с возможностью использования спецзарядов, такие, как «Рубеж» и «Ярс».

Инверсионный след запуска неизвестной МБР вблизи Воронежа. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

    Тем временем опрошенные украинские эксперты по ракетному вооружению сверхбольшой дальности считают, что возможно Москва наглядно продемонстрировала странам Запада, поддерживающем в военном отношении Украину, как и самому официальному Киеву, свои собственные ударные возможности, при которых абсолютно бессильны новейшие системы ПВО иностранного производства, такие как Patriot MIM-104F Patriot PAC-3, NASAMS-2 и IRIS-T SLM.

   Те же украинские военные аналитики вполне логично посчитали, что Москва наглядно показала свою репетицию по Украине удара боевых частей, оснащенных так называемых спецбоеприпасом (ядерной ударной частью).

#владимир зеленский #днепр #мбр #ракетный удар по украине #днепропетровск #южмаш #рс-26 #мбр рубеж
Источник: t.me
4
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Военкор Подоляка рассказал о возможном ударе межконтинентальной баллистической ракетой по Украине
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