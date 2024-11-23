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Defense One: На Западе сознались, что российский "Орешник" будет сложно сбить
До самой дальней крупной европейской столицы экземпляр "Орешника" долетит за 17 минут.

   Европейским военным и политикам не понравился запуск российского дальнобойного боеприпаса «Орешник», преодолевшего, благодаря своей гиперзвуковой скорости, плотную украинскую оборону противозенитной конфигурации, укомплектованную ЗРК Patriot, NASAMS и IRIS-T – самыми современными западными комплексами ПВО. Так авторы материала указали, что высокоскоростная ракета, боевой модуль которой состоит сразу из нескольких ударных частей, вызвала самый настоящий неприкрытый переполох среди зарубежных военных аналитиков, как и высокопоставленных европейских политиков.  И некоторые специалисты сделали соответствующий тактико-технический анализ, решившие предположить, зачем запуск «Орешника» был нужен России и её военно-политическому руководству.



   Управляющий проектом перспективного ПРО, известный специалист Том Карако, сделал прогноз, что новейший баллистический снаряд с большей вероятностью не (RS-26) РС-26. Но что именно это было запущено по военной цели на территории Украины, достоверно неизвестно.

   Кадры обширной детонации не позволяют точно установить, что это за оружие, но точно известно, что такое вооружение раньше не применялось, снаряженное стартовым блоком с головками самонаведения с вложенным индивидуальным полётным заданием.


Ориентировочное время подлета БР "Орешник" к основным центрам Европы — от 11 до 17 минут, информирует собственных читателей британское издание Daily Mail. Источник изображения: DM


   И если не только данные визуального контроля подтвердят, что был запущен модуль РГЧ ИН, то можно заявить буквально с порога, сбить такой модуль будет невероятно сложно, представляющий собой сразу несколько самостоятельных боевых частей. Тем более такие малые БЧ летят довольно быстро, пояснил Карако.

   Причем такие ударные мини-блоки не только быстро перемещаются в воздушных массах, но и способны активно маневрировать, совершая противозенитные маневры. И действительно, ни одна из таких боеголовок перед моментом удара по военному производству украинского ВПК, организованного в стенах днепропетровского «Южмаша», сбита не была.



   А мы напомним, что спустя несколько часов после успешного удара по производственным мощностям ВСУ, выступил с экстренным обращением отечественный общенациональный лидер Владимир Путин, рассказавший, что для атаки была использована новейшая гиперзвуковая ракета БРСД «Орешник», двигавшаяся в слою раскалённой газовой плазмы со скоростью до 10 Махов. Головная часть была ядерной оснастки.

#инопресса #инопресса о российском вооружении #баллистическая ракета #орешник #гиперзвуковое вооружение #брсд орешник #брсд #баллистическая ракета средней дальности #гиперзвуковое вооружение рф #брсд кедр
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ISW: РФ в ближайшее время может снова применить "Орешник" по целям на Украине
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