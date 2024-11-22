На Западе и на Украине не могут определиться: то ли "Рубеж", то ли "Орешник", а то ли вообще по мнению ГУР – "Кедр".

Украинский высокопоставленный командир на анонимных основаниях дал интервью Financial Times, где объяснил, что толстостенные цеха днепропетровского «Южмаша» атаковал баллистический боеприпас РС-26 «Рубеж», максимальная дальность которого составляет 6000 километров. Это однозначно не гиперзвуковой «Орешник». Украинский источник иностранного корреспондента рассказал, что удар маневренными самоприцеливающимися блоками был действительно нанесён по «Южмашу»: боеприпасы действительно настигли городского объекта украинского ВПК.

Вчера официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх прямо рассказала, что ракета с баллистической траекторией полёта не является доподлинно «Орешником», то точно сконструирована на базе МБР «Рубеж-26».









Подтверждает слова украинского источника FT и отечественный сенатор Сергей Перминов. По мнению российского депутата, БР «Орешник» действительно способен пролететь максимальное расстояние в 5-6 тыс. км.

Баллистический снаряд ударил по военному объекту в стенах «Южмаша», ровно спустя сутки, когда украинская армия использовала американские ракеты ATACMS и авиационные британские боеприпасы Storm Shadow, ударив по приграничным российским областям.

Об «Орешнике» известно, что он способен разогнаться до скорости в 10 Махов и перед самым ударом выпустить из головной части сразу несколько независимых управляемых блоков с индивидуальным полётным заданием, что явно затрудняет перехват ракеты даже самыми актуальными версиями зенитных систем.