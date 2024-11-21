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Madarator
Путин: Россия атаковала цель в Днепропетровске БРСД "Орешник" в гиперзвуковом исполнении
Американские "Патриоты", немецкие IRIS-T и норвежские NASAMS остались явно не у дел, просто наблюдая как баллистический боеприпас с управляемыми боевыми блоками уничтожил важный военный объект ВСУ в стенах цехов "Южмаша".

    Владимир Путин во время экстренного выступления заявил, что объект ВСУ был атакован БРСД «Орешник». Это были натурные испытания ракетной системы в ответ на действия Белого дома, посчитавшего, что выпуск и развертывание управляемых ракетных боеприпасов средней и меньшей дальности – явление, которое не вызовет беспокойства Москвы, что явно не так. Это показали события сегодняшней поздней ночи, случившиеся при полном молчании западных ракетных систем в украинском городе Днепр.

   Российский президент рассказал, что «Орешник» летит к цели на скорости до 10 Махов, что примерно эквивалентно скорости перемещения в 3400 метров за одну секунду.

Одна из первых отечественных БРСД. Источник изображения: Военное обозрение

   Не стоит от сегодняшней новости беспокоиться только мирным гражданским, которые заранее будут получать оповещения от РФ, так как все наличествующие на вооружении зенитных расчётов ВСУ противоракетные системы, даже самые перспективные и передовые – ЗРК Patriot-2\3, NASAMS 1\2 и IRIS-T, оснащенные даже кинетическими высокоскоростными ракетами-перехватчиками, неспособны им противодействовать.

Предвестник "Орешника" – советский "Пионер". Источник изображения: militaryrussia.ru

   И как прокомментировали ракетные эксперты ТГ-канала «Военный осведомитель», предположения западных военных аналитиков, что «Южмаш» был атакован не межконтинентальной баллистической ракетой, а баллистической ракетой средней дальности (БРСД), подтвердились на 100% в устах Владимира Путина, озвучившего официально, какой тип ракетного боеприпаса поразил военное производство, развернутое в помещениях «Южмаша». 

Сегодняшнее экстренное выступление Путина

    А мы напомним, что разница между этими двумя типами ракет заключается в максимальной дальности – МБР летит дальше чем 5500 километров, на которые в максимальном исполнении летят боеприпасы типа БРСД.


   Редакция канала пояснила про новую ракету, которой оказалась не «Рубеж-26», а ещё практически неизвестная широкой публике гиперзвуковая «Орешник», данные о которой достаточно противоречивы не только для обычных читателей, но даже искушенных в военных технологиях ракетных технологов и инженеров управляемого дальнобойного вооружения.


IRIS-T на мобильной колёсной платформе

   Предполагается, что сегодняшний гиперзвуковой удар в оснащении ударных блоков неядерной боевой частью был неким сигналом, который истолковать можно лишь только в одном толковании: это был именно прямой указатель для союзных Киеву западных государств, что эскалировать ситуацию на Украине явно не в их интересах. Потому что в следующий раз при ракетной атаке ВС РФ боевое оснащение управляемых блоков «Орешника» будет ядерным и полетит такая множественная ударная часть не в сторону государства Украина, а несколько западнее и дальше – благо полётная дистанция в 5500 км позволяет это сделать легко.

#владимир путин #днепр #южмаш #брсд орешник #ракетный удар по южмашу
4
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Зеленский утверждает, что днепропетровский Южмаш был атакован МБР "Рубеж"
Путин сообщил об ударе новейшей баллистической ракетой «Орешник» по заводу в Днепропетровске
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