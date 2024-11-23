Лучшего "приглашения" для российского "Орешника" и придумать трудно.

Некоторые из американских и европейских правительственных функционеров предлагают вернуть украинскому государству ядерные боеприпасы, от которых украинская власть была вынуждена отказаться, в том числе и под нажимом США. О новой необычной идее Вашингтона и Брюсселя рассказывается в свежей публикации The New York Times.

Как указали в теле новости, прямо сейчас это не просто разговоры в кулуарах, а именно «рабочая идея». Такой план развития дальнейших событий есть у Запада, информирует ТАСС.

Помимо появления у Украины обычных боеприпасов, на Западе проскальзывает мысль, что Украина от своих западных союзников могла бы получить и ядерное оружие. Но окончательного решения по этому вопросу не принято, так как это слишком обоюдоострый меч в отношениях с Россией.

А если продолжать разговаривать об обычных вооружениях, то вряд ли такие поставки помогут текущей украинской армии победить ВС РФ.

А мы напомним ещё раз, что у Украины никогда не было собственного ядерного оружия: все ракеты с ядерной начинкой, как и авиабомбы с ядерными боезарядами в эпоху существования СССР были оружием именно советской армии, а коды запуска таких боеприпасов неизменно находились в Москве. То есть это были просто факты размещения атомного оружия на территории УССР, но никак не военное имущество, принадлежащее тогдашнему украинскому руководству.

Аналогичная ситуация с американским ядерным оружием, размещенным на турецкой авиабазе Изерлик. Турецкое руководство никогда всерьёз не называло зарубежное оружие на территории своей базы именно турецким, запуск которого – 100% прерогатива официальной Анкары. Всё такое ядерное оружие, находившееся в своё время на этой базе ВВС, было оружием Вашингтона. Точно такая же прямая аналогия действовала и на ядерное оружие СССР, находившееся некоторое время на землях Украины.

Именно поэтому нынешние западные чиновники сильно ошибаются, когда говорят, что ядерные запасы необходимо «вернуть» Киеву, которому они не принадлежали в принципе, даже в эпоху существовавшего СССР.