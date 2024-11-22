Благодаря решению Трампа выйти из ДРСМД боеприпас "Орешник" и был создан.

Посетителей мировой Сети живо заинтересовал отечественный баллистический боеприпас, больше известный как «Орешник». О таких тенденциях сообщает Google Trends.

Сетевой сервис фиксирует повышенный интерес к ударному ракетному комплексу после вчерашнего вечернего выступления Владимира Путина, когда российский президент рассказал по какой причине дальнобойный боеприпас был создан и почему 21 ноября был применён по объекту украинского ВПК – заводу «Южмаш» в городе Днепр.

Так во время мониторинга активности запросов на 9 вечера минувшего четверга, запрос на «Орешник» достиг значения в 100 баллов – максимального уровня популярности поискового ключа.

Так, после вчерашней мировой премьеры «Орешник» поднял интерес англоязычных пользователей и пользователей из остальных стран вообще к теме ракетного вооружения, в частности повышенной частоте запросов соответствовали слова-ключи «Россия», «гиперзвуковое оружие».

Позже в течение одного дня на онлайн-портале «Википедия» на пяти языках появилась информационная статья об баллистический ракете «Орешник». Языки создания статей были английский, немецкий, испанский и украинский.

По некоторым данным «Орешник» может быть одной из вариаций мобильного ракетного комплекса семейства РС-26 «Рубеж», регулярно демонстрируемого во время майских парадов на московском параде Победы.