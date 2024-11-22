Спасибо Дональду Фредериковичу Трампу за это.

Российская армия использовала для удара по военной цели, расположенной в городской агломерации бывшего Днепропетровска баллистический управляемый боеприпас, снаряженный шестью перенацеливаемыми боеголовками с пока что инертной боевой частью. О своеобразной мировой премьере отечественного БРСД «Орешник» собственных читателей знакомит редакция американского журнала по военному делу Military Watch Magazine.

Иностранные журналисты указали, что боевое использование новейшей ракеты было использовано не само по себе, а было полноценным прямым ответом на удары украинской армии дальнобойными западным оружием, решившим атаковать российские земли управляемыми боеприпасами американского и британского происхождения – ракетами класса «земля-земля» ATACMS, запускаемыми при помощи колёсных M142 HIMARS и гусеничных платформ M270 MLRS; авиационными снарядами Storm Shadow, пусковой платформой для которых послужили украинские истребители Су-24М\МР и Су27С.









Как объяснили оружейные эксперты, никто не думал разрабатывать «Орешник» ранее, пока США соблюдали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный Горбачевым и Рейганом в 1987 году. Но как только США вышли из ДРСМД в 2019 году, создание и изготовление данного типа вооружений для Кремля стало законным правом.









Вспомним, что 21 ноября ВС РФ впервые использовали БР «Орешник», атаковав гиперзвуковой ракетой военное производство в городе Днепр, поразив производственные помещения Южмаша. А в это самое время зенитные системы западного производства, имеющиеся на вооружении ВСУ, «просто смотрели», так и не сумев сбить сверхскоростную воздушную цель.