Вчера 21 ноября состоялась своеобразная мировая премьера ракеты «Орешник», ошибочно отнесённой многими экспертами по ракетному вооружению к так называемой МБР «Рубеж-26», атаковавшей множественными управляемыми блоками важнейший украинский объект ВПК – днепропетровский завод «Южмаш». И это при полном бездействии передовых западных систем зенитной защиты – американского Patriot, норвежского NASAMS и немецкого IRIS-T. И это неудивительно: гиперзвуковая скорость и сразу несколько активно маневрирующих боеголовок, это очень сложная цель для любых систем ЗРК, в том числе и перспективных.

Спустя несколько часов российский президент Владимир Путин в экстренном выступлении рассказал, что дальнобойный ракетный боеприпас был ошибочно классифицирован как межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), хотя на самом деле это была БРСД – баллистическая ракета средней дальности «Орешник». Запущенная по военной цели в городской агломерации Днепра как сигнал непосредственно США, решившим вернуться к производству и боевому развертыванию ракет малой и средней дальности. А в этой статье мы как раз узнаем, почему такие ракеты максимально опасны.









Баллистическая ракета средней дальности – это класс ракетного оружия, способного поражать цели на расстоянии от 1000 до 5500 километров. Такие ракеты являются важной частью стратегических вооружений многих государств и могут нести различные типы боеголовок, включая спецбоеприпасы, под эвфемизмом которых скрывается классический ядерный заряд.









Основные характеристики БРСД:









1. Тип траектории: Ракеты этого класса следуют по баллистической траектории – как только разгонный блок сообщит боевой части необходимую расчётную скорость. В переводе на обычный язык, это буквально обозначает, что боеприпас поднимается на максимальную высоту, с которой максимально ускоряясь, пикируют на цель – с выполнением или без противозенитных маневров.









2. Скорость полета: Полет таких ракет обычно выше скорости звука, но наиболее лучшие образцы подобного типа вооружений, достигают предельной скорости движения, эквивалентной гиперзвуку. Разумеется, чем быстрей движется такая боевая часть, тем тяжелей их сбить даже актуальными версиями систем ПВО.





3. Боеголовки: В зависимости от назначения, БРСД могут оснащаться различными типами боевых частей, такими как классические фугасные БЧ, так и последним аргументом в военном споре – ядерной боевой частью.





Примерные виды зарядов БЧ на примере северокорейской "Хвасон" и американской "Трайдент"





4. Точность: Современные системы наведения позволяют этим ракетам поражать цель с высокой точностью, гораздо превышающей в своей боевой эффективности, чем их предшественники эпохи холодного противостояния между тогдашними мировыми гегемонами – СССР и США.

















История создания









Баллистические ракеты средней дальности начали активно разрабатываться в середине XX века, сразу после окончания Второй мировой, когда в роли тогдашних ракетных флагманов выступали Москва и Вашингтон. Одним из первых примеров БРСД стала советская ракета Р-12, которая была принята на вооружение в 1959 году. Она имела дальность около 2000 км и могла нести ядерную боевую часть.





Р-12 / Р-12У. Источник изображения: militaryrussia.ru







В 1987 году был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США, который предусматривал уничтожение всех наземных ракет с радиусом действия от 500 до 5500 км. Этот договор сыграл важную роль в снижении напряженности в мире и сокращении количества стратегического оружия.





Однако в последние годы ситуация изменилась. В 2019 году США вышли из Договора РСМД, обвинив Россию в нарушении его условий. Россия также заявила о прекращении участия в договоре. Это привело к возобновлению разработок новых типов ракет средней дальности как в США, так и в России.









Примеры современных БРСД









1. Ракета «Орешник» (Россия) – тактический комплекс, предназначенный для поражения целей на дальностях свыше 1000 км. Может использоваться против различных объектов, включая командные пункты, аэродромы и другие важные военные объекты.





2. Tomahawk Block IV (США) – крылатая ракета морского базирования, которая может поражать цели на расстоянии до 1600 км. Используется для нанесения ударов по наземным целям с кораблей и подводных лодок.





"Томагавк". Источник изображения: bmpd.livejournal.com











А теперь разберемся, почему БРСД считаются самыми опасными ракетными боеприпасами. И на это есть сразу несколько веских причин:





1. Стратегическое значение: БРСД способны наносить удары на средние расстояния (обычно от 1000 до 5500 километров), что позволяет им поражать ключевые цели вооруженного оппонента, находящиеся в пределах значительного удаленного радиуса от места запуска, делая тем самым относительно безопасным момент самого старта баллистического боеприпаса.





2. Высокая скорость и трудность перехвата: Баллистические ракеты движутся с очень высокой скоростью, что делает их сложными для перехвата. Они могут развивать скорость, превышающую 5 Махов на определенных этапах полета, «Орешник» разгоняется до ещё более высоких значений, достигая в пике скоростей в 10 Махов. Так же такие цели способны маневрировать как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях, что затрудняет прогнозирование их пути, и, соответственно, потенциальный перехват.





Предвестник современного "Орешника" – российский РСД-10 "Пионер". Всего в советских войсках на момент уничтожения имелось 650 таких ракет, внушавших самый плохой сон для воинствующих генералов тогдашнего американского Пентагона.







3. Ядерный потенциал: Многие БРСД могут нести ядерные боеголовки, что делает их стратегически важными для сдерживания. Наличие таких ракет в арсенале государства повышает риск ядерного конфликта, особенно в условиях геополитической напряженности.





4. Психологический эффект: Запуск БРСД может создать серьезный психологический эффект, внушая страх и неопределенность оппоненту, что в свою очередь может повлиять на его военные и дипломатические решения.





5. Легкость развертывания и мобильность: Современные БРСД могут быть размещены в различных пусковых установках (например, в подземных шахтах, на мобильных платформах – колёсной технике и замаскированных морских контейнерах), что усложняет их обнаружение и уничтожение.





Всё это делает БРСД одним из наиболее серьезных факторов в глобальной безопасности и международных отношениях.









Заключение









Баллистические ракеты средней дальности остаются важным элементом военной стратегии многих государств. Они обладают значительной разрушительной силой и способны наносить удары по объектам противника на больших расстояниях. Однако их разработка и использование вызывают серьезные опасения у международного сообщества, поскольку они могут привести к эскалации конфликтов и увеличению риска ядерной эскалации.

А «Орешник» же опасен вдвойне, так как разгоняется до скоростей в 10 Махов и способен нести сразу несколько боевых частей, где каждый такой блок имеет своё полётное задание, позволяющее поражать за раз несколько разнесённых на чувствительном расстоянии целей. Как раз именно такой вариант развития событий мы и увидели в украинском городе Днепр 21 ноября.