Мировая премьера баллистической ракеты с незамысловатым названием "Орешник" состоялась вчера в Днепропетровске.

Одной ракеты баллистического боеприпаса «Орешник», снаряженного ядерной ударной частью, достаточно, чтобы такой большой украинский мегаполис как Киев, был полностью уничтожен. Не слишком оптимистичными сведениями для высшего политического руководства Украины и лично Владимира Зеленского во время выступления на киевском ТВ поделился Глеб Репич – кандидат химических наук. Об этом пишет украинский ресурс «страна.ua».

По словам эксперта, «Орешнику» даже не нужно будет подрывать все блоки: лишь запустив пять ударных планирующих блоков из шести, Киев как город, будет повержен. Шестой же блок можно направить в один из многочисленных пригородов, заявил Репич.

Тем временем украинские эксперты проводят долгие и жаркие споры, пытаясь выяснить что такое ракетный комплекс «Орешник», и кто является его предшественником, если такая система действительно была. По одному из предположений, БРСД, атаковавшая вчера военное производство на одном из важнейших для украинского ВПК заводов – днепропетровского «Южмаша», произошла от точного такого же секретного комплекса РС-26 Рубеж.

А мы напомним, что 21 ноября состоялся запуск «Орешника» по оборонному предприятию Украины в Днепре, где в ночном небе промелькнули сразу несколько ярких вспышек, введших в тягостное состояние духа многих местных жителей и украинских военных.





РС-26 Рубеж на Красной площади. Источник изображения: REUTERS/Shamil Zhumatov







После вечером того же дня с экстренным обращением выступил российский президент Владимир Путин, объяснивший, что удар «Орешником» был демонстрацией возможностей для текущих властей США, решивших выйти из договора РСМД в 2019 году и приступить к созданию запрещенных былой конвенцией, ракет с малой и средней дистанцией запуска. Так же российский общенациональный лидер упомянул, что гиперзвуковой боеприпас практически невозможно сбить имеющимися на вооружении ведущих западных стран системами зенитной защиты, в том числе и перспективными. Потому что летящая по баллистической траектории на скорости в 10 Махов ракета представляет собой заведомо трудную цель для 100% перехвата. Тем более ударный блок оснащен разделяемой боевой частью сразу с несколькими БЧ, летящими после отделения от стартовой платформы по своим индивидуальным летным заданиям.









Уже успели прокомментировать вчерашнюю мировую премьеру БРСД «Орешник» и в иностранной прессе. Так журналисты известной The New York Times буквально написали, что новейшую российскую ракету невозможно сбить украинскими средствами ПРО, как и обнаружить при помощи украинских РЛС.