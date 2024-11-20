Заглушить сигнал такого беспилотника может лишь прямое уничтожение дрона, РЭБ против "Вандала" бессильна.

Создатели беспилотного дрона-камикадзе «Князь Вандал Новгородский», управляемого посредством защищенного цифрового сигнала, путешествующего внутри пространства тонкого оптико-волоконного кабеля, могут поднять бокалы. Потому что стало известно о начале серийного производства беспилотника, которому любые помехи, генерируемые РЭБ вооруженного оппонента, как слону дробина.

Об общей победе всех конструкторов и авторов идеи беспилотного аппарата, управляемого посредством оптоволоконного шнура, рассказал главный управляющий новгородского НПЦ «Ушкуйник».









Генеральный директор Алексей Чадаев проинформировал, что на боевую эффективность дрона «КВН» не нарадуются российские операторы боевых БЛА: по словам военных, ещё ни одна украинская бронемашина, оснащенная радиоэлектронными средствами противодействия против дронов, не смогла заглушить сверхчеткий сигнал «Вандала».

А мы напомним, что беспилотный камикадзе «Князь Вандал Новгородский» выполнил свой собственный премьерный показ на курском операционном направлении в середине августа, когда неожиданно для ВСУ атаковал защищенные целым ворохом РЭБ украинские броневики и танки.





"Баба-Яга" ВСУ, переделанная под использование с оптико-волоконным управлением. Катушку с тонким проводом, можно заметить по ярко-зелёном окрасу. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Известно, что оценив по достоинству технологию управлению по оптоволоконному каналу, уже и другие авторы-изобретатели ударных БЛА. Теперь чужие дроны переходят на удачный тип проводного управления. Сообщается об оснащении такого типа полётной координацией дронов отечественного семейства «Упырь» и даже украинского дрона-бомбардировщика тяжелого класса «Баба-Яга», так же получившего управление по тонкой оптоволоконной леске.