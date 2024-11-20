Но ведь и РФ может одобрить хуситам использование гиперзвуковых Цирконов и Кинжалов тогда получается.

Белый дом одобрил для украинской армии использование британских авиационных ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» для глубинных ударов по территории РФ. О пересмотре решения официального Вашингтона по поводу атак зарубежным оружием, содержащим компоненты, произведенные на территории США, сообщает The Times.

В своей свежей публикации британское издание рассказывает, что Лондон несколько месяцев вёл трудные переговоры с уходящей вашингтонской администрацией в попытках дать Киеву то самое разрешение на применение малозаметных низковысотных ракет Storm Shadow. Между тем Кир Стармер, как премьер Великобритании, комментировать одобрение Белого дома не будет.









А мы напомним, что неделю назад официальный Лондон заявил, что свежих поставок для нужд ВСУ авиационных управляемых боеприпасов линейки Storm Shadow ожидать не приходится. Всё из-за острой нехватки дальнобойных ракет для самой британской армии.

А мы напомним, что Байден разрешил Украине атаковать российские земли в глубину оперативно-тактическими боеприпасами баллистического класса ATACMS. И спустя двое суток после публикации соответствующей информации первый удар шестью дальнобойными ракетами был выполнен.