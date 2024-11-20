Если удержать этот последний крупный оплот украинской обороны в городе не удастся, то остальные опорники ВСУ посыплются один за другим.

Российские штурмовые группы продавили украинскую оборону в сражении за Часов Яр и принялись за огнеупорный комбинат – один из центральных секторов оборонительных позиций ВСУ во всём городе. О критически опасной обстановке для украинских сил, задействованных в оборонительной операции в этом крупном населённом пункте Донецкой области пишет украинское издание «Страна.ua».

Есть информация, что если украинские солдаты отступят с промышленного предприятия «огнеупорный комбинат» и окружающей микрорайон высотной застройки, то потеря всего города – дело предрешенное.

При таком ходе событий в битве за Часов Яр ВСУ придётся откатиться в Константиновку и Краматорск – остальные города-цели на пути освобождения всего Донбасса для российской армии.

Не отрицают, что для украинской армии в боях за Часов Яр всё плохо и официальное командование. В несколько мягкой формулировке выступила спикер армейской группировки «Луганск» Бобовникова, резюмировавшая, что концентрация российских ВС в самом Часовом Яре становится максимальной.

Тем временем не сильно легче оперативная обстановка для ВСУ и на других операционных направлениях: в боях за Купянск, куда прорвалась внезапно для держащей оборону здесь 116-й украинской ОМБр российская штурмовая группа на бронетехнике и сумевшая закрепиться. Так же чувствительный удар получили элитные части ВСУ на курском направлении, где в так называемый Ольговский котёл попала группа украинской армии численностью 1000 человек.