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Madarator
ВС РФ продавили оборону ВСУ в Часовом Яру и начали штурм огнеупорного комбината
Если удержать этот последний крупный оплот украинской обороны в городе не удастся, то остальные опорники ВСУ посыплются один за другим.

   Российские штурмовые группы продавили украинскую оборону в сражении за Часов Яр и принялись за огнеупорный комбинат – один из центральных секторов оборонительных позиций ВСУ во всём городе. О критически опасной обстановке для украинских сил, задействованных в оборонительной операции в этом крупном населённом пункте Донецкой области пишет украинское издание «Страна.ua».  

   Есть информация, что если украинские солдаты отступят с промышленного предприятия «огнеупорный комбинат» и окружающей микрорайон высотной застройки, то потеря всего города – дело предрешенное.

   При таком ходе событий в битве за Часов Яр ВСУ придётся откатиться в Константиновку и Краматорск – остальные города-цели на пути освобождения всего Донбасса для российской армии.

   Не отрицают, что для украинской армии в боях за Часов Яр всё плохо и официальное командование. В несколько мягкой формулировке выступила спикер армейской группировки «Луганск» Бобовникова, резюмировавшая, что концентрация российских ВС в самом Часовом Яре становится максимальной.

   Тем временем не сильно легче оперативная обстановка для ВСУ и на других операционных направлениях: в боях за Купянск, куда прорвалась внезапно для держащей оборону здесь 116-й украинской ОМБр российская штурмовая группа на бронетехнике и сумевшая закрепиться. Так же чувствительный удар получили элитные части ВСУ на курском направлении, где в так называемый Ольговский котёл попала группа украинской армии численностью 1000 человек.

#всу #вс рф #часов яр #битва за огнеупорный комбинат в часовом яру
Источник: t.me
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